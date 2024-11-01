El Consejo de Ministros se prepara para aprobar hoy la subida de las pensiones

edición general
El Gobierno ha decidido dividir el decreto del escudo social para garantizar la aprobación de la subida de las pensiones, bloqueada por PP, Vox y Junts. Presentará dos normas: una para las pensiones y otra para las medidas antidesahucios. Mientras Sumar y otros socios presionan para mantener la protección a inquilinos vulnerables, PNV y Junts buscan limitarla para favorecer a propietarios. El Ejecutivo negocia simultáneamente con varios grupos para asegurar apoyos antes de llevar ambos decretos al Consejo de Ministros.

sorrillo #1 sorrillo
La repetición del truco rastrero de la omnibus para obtener el rechazo a las pensiones y conseguir sus titulares sensacionalistas con la connivencia de la mal llamada prensa ya lo tienen, ahora toca hacer lo honesto que son las votaciones separadas para que sí salgan adelante las medidas que sí tienen consenso.
Graffin #2 Graffin
Es una buena noticia, pero me sigue pareciendo un despropósito que no sean progresivas. De nada sirve subir más las pensiones a los que más cobran.
