El Consejo de Ministros se prepara para aprobar hoy la subida de las pensiones

El Gobierno ha decidido dividir el decreto del escudo social para garantizar la aprobación de la subida de las pensiones, bloqueada por PP, Vox y Junts. Presentará dos normas: una para las pensiones y otra para las medidas antidesahucios. Mientras Sumar y otros socios presionan para mantener la protección a inquilinos vulnerables, PNV y Junts buscan limitarla para favorecer a propietarios. El Ejecutivo negocia simultáneamente con varios grupos para asegurar apoyos antes de llevar ambos decretos al Consejo de Ministros.