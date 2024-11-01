El consejo de Banco Sabadell recomienda a los accionistas no acudir a la OPA del BBVA porque es “insuficiente”

El órgano de gobierno del banco catalán opina que la oferta “destruye valor para los accionistas de Banco Sabadell y que la estrategia como entidad independiente generará superiores distribuciones para sus accionistas”. El consejo de administración de Banco Sabadell rechaza la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por el BBVA. En línea con la oposición mostrada a la operación desde su lanzamiento hace 16 meses, el órgano de gobierno del banco que preside Josepo Oliu ha remitido este viernes su informe a la Comisión Nacional del Mercado...