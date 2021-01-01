El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, sobre su comida en Gijón durante el incendio de Las Médulas: “Tenemos la mala costumbre de comer”

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León y máximo responsable del operativo antiincendios, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha justificado este lunes su presencia en Gijón este domingo, cuando la provincia leonesa ya ardía de forma grave, para participar un acto institucional celebrando el Día de León en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. “La mala costumbre de comer a mediodía, una costumbre que algunos cumplimos”, ha respondido a los periodistas que le han preguntado sobre las críticas por su presencia en la comunidad vecina.