El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, sobre su comida en Gijón durante el incendio de Las Médulas: “Tenemos la mala costumbre de comer”

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León y máximo responsable del operativo antiincendios, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha justificado este lunes su presencia en Gijón este domingo, cuando la provincia leonesa ya ardía de forma grave, para participar un acto institucional celebrando el Día de León en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. “La mala costumbre de comer a mediodía, una costumbre que algunos cumplimos”, ha respondido a los periodistas que le han preguntado sobre las críticas por su presencia en la comunidad vecina.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Pero no a 200km de tu casa mientras hay un problema en tu comunidad que debes de gestionar, no?

Que yo sepa en la Feria de Muestras ni en Gijón hay un restaurante que se llame Ventorro
5 K 74
skaworld #9 skaworld
#1 #2 Lo diver seria que cuando se digne a pasear po la zona y reunirse con los vecinos, su escolta y la policia lo dejasen solo con ellos porque claro... los de seguridad también tienen la mala costumbre de comer....

Iban a ser risas
2 K 35
nemesisreptante #10 nemesisreptante
#1 Nada, una pedrada al coche de Sanchéz y asunto resuelto.
1 K 21
devilinside #2 devilinside
Encima la chulería. Si soy vecino de la zona, y cuando el puto fulano aparezca por allí para hacerse las fotos, sé lo que le haría, pero no lo pongo porque igual sería delito
4 K 64
#7 chocoleches
Cuando hay una emergencia seria te pillas un bocadillo y arreando. Esta gente no ha trabajado en su vida, diría un montón de trabajos que cuando la faena viene cruzada igual comes a las cinco, o ni te acuerdas.
2 K 39
jonolulu #6 jonolulu *
En los grandes incendios de Tábara y Sierra de la Culebra de 2022 y Ávila 2021 (los mayores de la historia de España) estaba este gañanazo al frente y ahí sigue
2 K 34
Imag0 #4 Imag0
La típica chulería de la basura pepera..
1 K 23
#12 omega7767
a ver cuando se hace la fotito posando en camisa blanca apagando incendios como su jefe  media
1 K 20
makinavaja #13 makinavaja
Los bomberos y miembros de las brigadas forestales también tienen la mala costumbre de comer, pero ahi estaban.... al pié del cañon... y como mucho con una mierda de bocata de chopped....
0 K 13
ipanies #11 ipanies
Que sorpresa!!!!... No.
0 K 12
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Menuda manada de psicópatas nos gobiernan.
0 K 12
Nobby #5 Nobby
#3 A menuda panda de psicópatas votan... De aquellos polvos, estos lodos
1 K 20
Cantro #8 Cantro
También podría comer en Carucedo. Incluso podría comer un bocata al pie de las llamas, como los que se deja en la piel para controlar el incendio
0 K 10

