La Consejería de Hacienda de Extremadura publica el DNI de 492 opositores y vulnera su protección de datos

Un proceso de selección ante la que, finalmente, en el sitio web de la Administración se hacía pública una lista de 492 aspirantes que habían superado la fase de oposición. Y por tanto, confirmaban la bolsa definitiva de trabajo. Un listado que quedaba publicado de forma abierta desde septiembre de 2019. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto un expediente sancionador a la Consejería extremeña, ante la vulneración de la protección de datos de cerca de 500 opositores. Sin embargo, no supondrá una sanción económica.