Conozca a Mona, la IA que gestiona un café en el corazón de Estocolmo

Un café de Estocolmo está dirigido por una gerente de inteligencia artificial llamada Mona, que se encarga de todo, desde contratar al personal hasta pedir suministros. El café está caliente, los bollos de canela son recién hechos y la encargada no es humana. Un nuevo café experimental en Estocolmo ofrece un adelanto del futuro del trabajo, con un chatbot de inteligencia artificial que gestiona casi todo entre bastidores. Impulsado por la empresa emergente Andon Labs, con sede en San Francisco, el experimento pone al mando a un chatbot de IA