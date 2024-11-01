edición general
Conozca al líder de la izquierda que podría enseñarle a Starmer un poco del “sanchismo” español

Conozca al líder de la izquierda que podría enseñarle a Starmer un poco del "sanchismo" español

Traducción del artículo publicado el 8 de septiembre en el diario británico The Independent: "El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha visitado a Keir Starmer en Downing Street esta semana, en lo que ha supuesto la primera reunión bilateral entre los dos únicos líderes de centroizquierda que quedan en Europa. Oficialmente, han ultimado el tan esperado acuerdo sobre el Brexit para Gibraltar, pero Starmer, que acaba de reorganizar su tambaleante Gobierno esta misma semana, podría haber aprendido un par de cosas de Sánchez".

etiquetas: reino unido , españa , starmer , sánchez
9 comentarios
#4 Leon_Bocanegra
Sorprendentemente, The Economist coronó a España como la economía grande con mejor rendimiento del mundo, a pesar de estar gobernada por una coalición de izquierdas con miembros del Partido Comunista en el gabinete.


Ajjsajsjjsjssjsjs la puta de oros. El partido comunista dicen jasjabajja
ipanies #3 ipanies
#2 Feijóo está mientras le dejen estar allí, no se parecen ni en la forma de mear Sánchez y Feijóo.
ipanies #1 ipanies
Sánchez no es un líder de izquierda, es un líder del Sanchismo que consiste en decir y hacer lo que sea para sobrevivir políticamente.
mund4y4 #2 mund4y4
#1 ¿No es eso lo mismo que está haciendo Feijoo?
ElBeaver #6 ElBeaver
#1 no sería un político si hiciera otra cosa
Eibi6 #9 Eibi6
#1 buenos días, has descubierto lo que es la política desde que dejamos de ser cazadores recolectores :shit:

Luego puedes tomar decisiones más a la izquierda o más a la derecha, pero siempre se trata de sobrevivir en él cargo para poder implementar tu visión del mundo ( o en él caso de satrapas y sinverguenzas poder robar a manos plenas)
#7 Suleiman
Sanchez de izquierdas? Venga no me jodas... Como tiene que ser Starmer...
Sandman #8 Sandman
#7 Es que Starmer es laborista pero como lo podría ser Bono o García Page, más por contraposición con los conservadores que por ideología.
#5 Leon_Bocanegra
El Sanchismo es lo de "un huevo colgando y el otro lo mismo?
menéame