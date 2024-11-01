Conozca al líder de la izquierda que podría enseñarle a Starmer un poco del “sanchismo” español

Traducción del artículo publicado el 8 de septiembre en el diario británico The Independent: "El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha visitado a Keir Starmer en Downing Street esta semana, en lo que ha supuesto la primera reunión bilateral entre los dos únicos líderes de centroizquierda que quedan en Europa. Oficialmente, han ultimado el tan esperado acuerdo sobre el Brexit para Gibraltar, pero Starmer, que acaba de reorganizar su tambaleante Gobierno esta misma semana, podría haber aprendido un par de cosas de Sánchez".