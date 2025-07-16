·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
21
clics
Conor McGregor anuncia su candidatura a presidente de Irlanda: “Llegó el momento de un cambio real”
El artista marcial mixto y actor irlandés Conor McGregor sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que se presentará como candidato.
www.meneame.net/story/justicia-irlandesa-tumba-recurso-conor-mcgregor-
|
etiquetas
:
conor mcgrgor
,
irlanda
,
elecciones
4
1
1
K
65
actualidad
18 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
fareway
Otro colgado que, visto lo que se vota hoy día, entra en política a ser "él" y demostrar su educación, saber estar, verbo fácil y corrección extrema.
7
K
84
#13
Eukherio
#2
Es un producto del culto a la estupidez que impera en estos tiempos. Soltará las cuatro premisas ultras habituales, hará el ridículo en algún debate o en alguna entrevista cuando le pregunten algo que quede fuera en el guion, y sus fans insistirán en que los representa porque no tiene pelos en la boca y que ellos tampoco sabrían responder a esas preguntas.
0
K
8
#4
EsUnaPreguntaRetórica
No cabe un tonto más.
3
K
39
#6
Apotropeo
#4
sujetame el cubata
0
K
9
#9
EsUnaPreguntaRetórica
#6
¿Y si...?
2
K
32
#16
The_Ignorator
#9
@hazmin
invitación al odio, pernografia, carne en lata (Spam), convención de Ginebra, y ginebra para olvidar lo que he visto. Pero hagan algo
0
K
11
#7
ummon
*
Era cuestión de tiempo..
(Contexto: En la película Idiocracia, el personaje Presidente Camacho es interpretado por el actor Terry Crews y es el líder de los Estados Unidos en el año 2505, un futuro distópico dominado por la estupidez y el consumo excesivo. Camacho es un ex luchador que representa la superficialidad y la falta de inteligencia de la sociedad, a pesar de ser el hombre más poderoso del mundo en ese momento)
2
K
32
#10
Nitanmal
#7
Les han bailado un poco las cifras en la fecha pero por lo demás se está cumpliendo todo, empezando por las crocks con calcetines
1
K
22
#17
Eibi6
#10
ojo que las crocks con calcetines puede ser de las cosas más comidas para él día a día
0
K
9
#3
vviccio
Pondrá a todos a chupar el nabo del zanahorio.
1
K
30
#1
security_incident
Estaría bien y que le partiera la cara a un chupa tintas como Starmer o Tutti frutti. Al menos sería entretenido.
1
K
28
#15
Eibi6
#1
una guerra para reconquistar él norte de Irlanda a bofeton limpio?
0
K
9
#5
mente_en_desarrollo
Bueno, por lo menos este tiene la excusa de todos los golpes en la cabeza que se ha llevado en su vida.
1
K
19
#8
HeilHynkel
Otro payaso de la extrema derecha.
0
K
18
#11
shake-it
*
Azaelia Banks ya sabe qué tipo de gentuza es este asqueroso
www.mundodeportivo.com/us/ufc/20250716/726334/conor-mcgregor-responde-
0
K
17
#14
alpoza
*
Si las cuestiones parlamentarias se resolviesen a hostias... yo creo que habría menos y tu más y se llegarían a más acuerdo... y McGregor sería un buen fichaje en cualquier partido
0
K
12
#18
The_Ignorator
Para que discutir si se puede pelear
0
K
11
#12
BurraPeideira_
Pues este es un ídolo de masas en Irlanda.
Si Iniesta después de marcar el gol de final se presentara a unas elecciones las ganaba fijo.
Luego está la cuestión de que ya es un hecho que las democracias liberales se enfrentan a un problema vital que puede suponer su propio fin. Y ese problema no es otro que su clase política, que lejos de mejorar con el paso del tiempo y madurar de la democracia parece que empeora, si no es incompetencia es corrupción, servilismo, necesidad de ganarse el favor…
» ver todo el comentario
0
K
10
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
