Conor McGregor anuncia su candidatura a presidente de Irlanda: “Llegó el momento de un cambio real”

El artista marcial mixto y actor irlandés Conor McGregor sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que se presentará como candidato. www.meneame.net/story/justicia-irlandesa-tumba-recurso-conor-mcgregor-

etiquetas: conor mcgrgor , irlanda , elecciones
18 comentarios
fareway
Otro colgado que, visto lo que se vota hoy día, entra en política a ser "él" y demostrar su educación, saber estar, verbo fácil y corrección extrema.

Eukherio
#2 Es un producto del culto a la estupidez que impera en estos tiempos. Soltará las cuatro premisas ultras habituales, hará el ridículo en algún debate o en alguna entrevista cuando le pregunten algo que quede fuera en el guion, y sus fans insistirán en que los representa porque no tiene pelos en la boca y que ellos tampoco sabrían responder a esas preguntas.

EsUnaPreguntaRetórica
No cabe un tonto más.

Apotropeo
#4 sujetame el cubata
8-D

The_Ignorator
#9 @hazmin invitación al odio, pernografia, carne en lata (Spam), convención de Ginebra, y ginebra para olvidar lo que he visto. Pero hagan algo

ummon
Era cuestión de tiempo..


(Contexto: En la película Idiocracia, el personaje Presidente Camacho es interpretado por el actor Terry Crews y es el líder de los Estados Unidos en el año 2505, un futuro distópico dominado por la estupidez y el consumo excesivo. Camacho es un ex luchador que representa la superficialidad y la falta de inteligencia de la sociedad, a pesar de ser el hombre más poderoso del mundo en ese momento)  media

Nitanmal
#7 Les han bailado un poco las cifras en la fecha pero por lo demás se está cumpliendo todo, empezando por las crocks con calcetines

Eibi6
#10 ojo que las crocks con calcetines puede ser de las cosas más comidas para él día a día :troll:

vviccio
Pondrá a todos a chupar el nabo del zanahorio.

security_incident
Estaría bien y que le partiera la cara a un chupa tintas como Starmer o Tutti frutti. Al menos sería entretenido.

Eibi6
#1 una guerra para reconquistar él norte de Irlanda a bofeton limpio?

mente_en_desarrollo
Bueno, por lo menos este tiene la excusa de todos los golpes en la cabeza que se ha llevado en su vida.

HeilHynkel
Otro payaso de la extrema derecha.

shake-it
Azaelia Banks ya sabe qué tipo de gentuza es este asqueroso

www.mundodeportivo.com/us/ufc/20250716/726334/conor-mcgregor-responde-

alpoza
Si las cuestiones parlamentarias se resolviesen a hostias... yo creo que habría menos y tu más y se llegarían a más acuerdo... y McGregor sería un buen fichaje en cualquier partido :-D :-D :troll:

The_Ignorator
Para que discutir si se puede pelear

BurraPeideira_
Pues este es un ídolo de masas en Irlanda.
Si Iniesta después de marcar el gol de final se presentara a unas elecciones las ganaba fijo.

Luego está la cuestión de que ya es un hecho que las democracias liberales se enfrentan a un problema vital que puede suponer su propio fin. Y ese problema no es otro que su clase política, que lejos de mejorar con el paso del tiempo y madurar de la democracia parece que empeora, si no es incompetencia es corrupción, servilismo, necesidad de ganarse el favor…   » ver todo el comentario


