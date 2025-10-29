edición general
El Congreso de España aprueba propuesta del PSOE para regular el uso de la palabra "cáncer"

El Congreso ha dado luz verde a una PNL del PSOE que busca regular el uso de la palabra cáncer en el lenguaje cotidiano, especialmente en ámbitos públicos e institucionales y evitar que el término se utilice como insulto o descalificación. La diputada del PSOE, Isaura Leal, destacó la importancia de abandonar el metáforas bélicas y discursos culpabilizadores al referirse al cáncer. Leal subrayó la necesidad de eliminar expresiones como "batalla" o "lucha" que cargan sobre los pacientes la responsabilidad de su actitud ante la enfermedad.

UnoYDos
Vaya estupidez. El que no quiera que lo llamen cáncer que no sea un cáncer para la sociedad. Si vamos por estos caminos mal. Cuando mañana gobierne la derecha, a ver que palabras regulan. Pero ya me lo se "fascistas", "derechuzo", etc
1
El_dinero_no_es_de_nadie
#2 A partir de hoy los políticos ya no somos un cáncer para la sociedad.

Se estable por Real Decreto Ley :-D
2
Zambombaplayer
Menos mal que yo soy Capricornio.
2
Apotropeo
#7 yo si lo soy, y orgulloso.
Es el único que es mejor serlo que tenerlo.
:troll:
0
joffer
Prefiero que se centren en mejorar la Sanidad Pública para que prevengan y curen el CANCER.
0
madeagle
¿Incluye los chistes sobre el cancer?
¿Y para cuando una legislacion equivalente con el SIDA?
0
dclunedo
La siguiente, prohibir hablar del ELA que se quejan mucho.... son un puto Cancer estos Hijosdeputa
0

