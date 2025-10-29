El Congreso de España aprueba propuesta del PSOE para regular el uso de la palabra "cáncer"

El Congreso ha dado luz verde a una PNL del PSOE que busca regular el uso de la palabra cáncer en el lenguaje cotidiano, especialmente en ámbitos públicos e institucionales y evitar que el término se utilice como insulto o descalificación. La diputada del PSOE, Isaura Leal, destacó la importancia de abandonar el metáforas bélicas y discursos culpabilizadores al referirse al cáncer. Leal subrayó la necesidad de eliminar expresiones como "batalla" o "lucha" que cargan sobre los pacientes la responsabilidad de su actitud ante la enfermedad.