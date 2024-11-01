edición general
El Congreso cita a Mazón el 17 de noviembre en la comisión de investigación sobre la dana

El president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, comparecerá el 7 de noviembre en el Congreso para dar explicaciones sobre la gestión de su Gobierno durante el 29 de octubre de 2024, el día que la DANA se llevó la vida de 229 personas. Así lo han acordado este martes los grupos que forman parte de la comisión de investigación sobre el temporal, según indican fuentes parlamentarias.

cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Joder, que se le pisa con la cita al Ventorro. Esta gente no tiene corazón.

PD: Sigo alucinando con que este personaje todavía pueda andar por la calle.
Herumel #1 Herumel
Que putada, este no tiene un Peinado que contraprograme ese día otra citación de algún otro familiar de Perro Xanxe con el que tapar está.
sotillo #2 sotillo
Gracias a mi los muertos están menos muertos, si llega a ser por Sánchez los muertos estarían más muertos
