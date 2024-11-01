El Congreso cita a Mazón el 17 de noviembre en la comisión de investigación sobre la dana

El president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, comparecerá el 7 de noviembre en el Congreso para dar explicaciones sobre la gestión de su Gobierno durante el 29 de octubre de 2024, el día que la DANA se llevó la vida de 229 personas. Así lo han acordado este martes los grupos que forman parte de la comisión de investigación sobre el temporal, según indican fuentes parlamentarias.