Sobre la falacia de que lo que sube a portada es lo que la gente (usuarios) quieren, reflexión y opinión:
El argumento de “si sube, es porque la gente lo vota” es una trampa retórica muy útil para el que domina el tablero. Pero “la gente” en ese contexto no es la comunidad, sino un subconjunto muy activo, homogéneo y coordinado. Lo que vemos en portada no es el consenso, sino la hegemonía del grupo más organizado.
Combatir eso no se logra con moralina ni con llamamientos a la ética del usuario —eso nunca funciona—, sino con diseño de sistemas que neutralicen la ventaja de la coordinación.
Resumo tres estrategias realistas, aplicables a Menéame sin destruir su esencia:
1. Peso variable por diversidad del voto
El problema no es el voto, sino quién vota.
Si 200 usuarios que suelen votar juntos impulsan una noticia, el sistema podría detectar la baja diversidad del grupo y reducir el peso colectivo de esos votos (manada Meneame, la vemos a diario).
En cambio, si 40 usuarios con historiales dispares votan lo mismo, se interpreta como interés genuino y el peso sube.
Esto se hace analizando correlaciones de voto (una técnica vieja en detección de spam y manipulación de reputación).
Así se premia la pluralidad, no el número bruto.
2. Modelo de votación “en capas”
En lugar de un único flujo donde todo compite con todo, se podrían usar capas temáticas o ideológicas, y que la portada global se nutra de las mejores de cada una.
Por ejemplo: una noticia que destaque en el sub “Ciencia” o en el sub “Internacional” entra en la portada general aunque no tenga el máximo de votos totales.
Esto rompe el monopolio de los grupos dominantes (que suelen estar concentrados en temas políticos) y devuelve visibilidad a las minorías de interés.
3. Detección y neutralización de enjambres
(Aquí la chicha y la mother of the lamb)
Los enjambres (grupos coordinados) son matemáticamente detectables:
- votan en intervalos de tiempo muy próximos,
- a menudo sobre el mismo conjunto de usuarios o noticias,
- y muestran patrones de correlación muy altos.
Un sistema bien diseñado puede aplicar un factor de “entropía social”: cuanto más predecible sea el grupo, menos pesa su acción colectiva.
No castiga a nadie directamente, pero su influencia se diluye automáticamente cuando actúan como bloque.
El truco está en no castigar la organización explícitamente, sino hacer que deje de ser rentable.
(Meneame, esto te valdria? lo pregunto ya que hasta la administración admite que lo que se busca ya es la rentabilidad... bueno, pregunta retorica)
Si organizarte para hundir o subir algo no tiene efecto visible, los grupos se desintegran por aburrimiento.
Y todo esto debería ser visible y auditable. La transparencia mata las teorías conspirativas: si sabes cómo el algoritmo protege la diversidad, ya no necesitas sospechar que “alguien manipula desde arriba”.
El gran fallo de Menéame ha sido pensar que el voto popular bastaba como garantía de pluralidad, que la gente tiene etica y que no se usaria por intereses (politicos, economicos, publicitarios).
La historia demuestra lo contrario: sin mecanismos de corrección, la democracia digital degenera en plutocracia de clics.
Diseñar la corrección es difícil, pero posible. Solo hace falta aceptar una idea incómoda: la libertad en red no se defiende con ausencia de control, sino con controles bien diseñados contra el poder de grupo, AKA, las manadas de Meneame.
No espero que esto lo lea mucha gente, pero seria genial que lo discutiesen
No espero que la administración siquiera se digne en responder, pero podria tomar ideas
Lo que espero es tomarme un té con leche, que tengo las manos heladas.
Lo que siempre he dicho que va en contra del crecimiento del sitio es no tener en cuenta los mensajes. Llegan a portada noticias sin comentarios y otras acaban en el olvido pese a tener montones de ellos.
La conclusión es que la web en cierta forma pertenece a esos grupos. Hay algunos renegados que han intentado organizarse en otras webs...
De todos modos, yo no limitaría la influencia de las camarillas solamente a los votos de noticias. Yo lo extendería a la censura ideológica que se hace en los mensajes también.
También han desaparecido de la portada a mayoría de las noticias de tecnología, ciencia, informática... que hacían de este sitio un lugar que merecía la pena visitar todos los días, ahora es una sucesión de repeticiones de temas trillados: Ayuso, la Dana, Trump, Palestina... que aburre a las ovejas.
Con los comentarios lo mismo, cualquiera alejado de la línea editorial es automáticamente masacrado a negativos, no se contraargumenta, no se debate, sencillamente se vota negativo o como mucho se insulta.
La caída del 40% de usuarios en este año no es por casualidad, también es su voto aunque jamás llegará a portada.
Lo mismo te suben una, que te bajan otra o te hunden el comentario.
La primera parte es el sintoma. Con lo entretenida que estaba la pagina cuando habia una mezcla interesante.
La segunda parte es el objetivo, proselitismo
El problema es lo que hay en medio y lo provoca.
Soluciones hay. Se pueden implementar, si se quiere.
Por qué iban a querer los dueños del sitio “atacar” a sus usuarios más activos?
Han decidido que esto es un nicho con un sesgo particular y deja hacer…
O meneame hace algo o va a desaparecer, porque justo los que más partido le sacan ( esos grupos de agitadores y militantes) son los que no pagan , los que más critican, los que más sesgan y los que más aburren.
Puede ser un principio para recuperar público realmente diverso
Con eso ya tendrías un meneame mucho más abierto y plural.
Por lo general, nunca uso el voto negativo
¿y si aplicaramos un criterio más estricto buscando tumbar ciertos defectos qie apunta #0?
Lo digo por un hecho sencillo, no hay pasta suficiente encima de la mesa para hacer un análisis de progravión de la mesa y luego aplicarlo con ibformáticos.
Serán sienore parches, salvo que algún samaritano se estudie el código y haga un diseño técnico.
#20 la moderacion castiga bastante los negativos. Yo siempre negativizo a los del monotena de siempre, y ya me ha costado dos strikes. No entiendo por que me ponen un voton de "cansina" si no dejan pulsarlo
Habría que tener en cuenta que hay noticias que también tienen más visión a ciertas horas del día.
No es lo mismo publicar a las 23h de un domingo que a las 8h del lubes, y eso puede dar la falsa idea de coordinación, cuando simplemente es tener unos horarios concretos de conexión.