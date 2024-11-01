El conflicto bélico con Irán pone en peligro el refugio de famosos y grandes fortunas en Oriente Medio

Juan Carlos, se mudó a Emiratos Árabes Unidos en 2020 y ha decidido abandonar su residencia habitual en Abu Dabi y trasladarse a un hotel donde dicen que está «bien» y «tranquilo», otros conocidos españoles establecieron su hogar en la zona, incluido Froilán. Ana Boyer, que se instaló hace una década con su marido, Fernando Verdasco, en Doha (Catar). La tenista Paula Badosa, que definió los Emiratos Árabes Unidos como el «Disneylandia para adultos», o el futbolista Michel Salgado y su hija, Malu Salgado, son otros de los nombres conocidos.