Confirman 3 años y medio de cárcel para un vecino de Ponteareas que montó ametralladoras en casa y tenía un arsenal de 44 armas de fuego

Visionaba tutoriales para transformar pistolas en automáticas y dormía en su mesita de noche con el manual de un mini revólver. La Guardia Civil halló en un armero acorazado hasta 84 piezas, de las que 44 funcionaban y diez eran de guerra.
Que incómodo, con lo a gusto que se duerme en la cama.
Además, ese detalle de lo que tenía en la mesita de noche me parece totalmente sensacionalista... como si no bastase con 44 armas funcionales! ... y anda que no he tenido libros raros en mi mesita.
Ah! y lo de "Visionaba vídeos y tutoriales para transformar una pistola en una ametralladora" si te tienen que juzgar por los vídeos de youtube que miras cualquier día de estos me van a condenar por hacer una bomba nuclear, un caza de quinta generación y unos cachopos que suben el colesterol solo de verlos...