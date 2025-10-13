edición general
Confirman 3 años y medio de cárcel para un vecino de Ponteareas que montó ametralladoras en casa y tenía un arsenal de 44 armas de fuego

Visionaba tutoriales para transformar pistolas en automáticas y dormía en su mesita de noche con el manual de un mini revólver. La Guardia Civil halló en un armero acorazado hasta 84 piezas, de las que 44 funcionaban y diez eran de guerra.

ponteareas , arsenal
AsVHEn #1 AsVHEn
[...]dormía en su mesita de noche con el manual de un mini revólver.
Que incómodo, con lo a gusto que se duerme en la cama.
3 K 37
Robus #2 Robus *
#1 Es lo que he pensado... :-D

Además, ese detalle de lo que tenía en la mesita de noche me parece totalmente sensacionalista... como si no bastase con 44 armas funcionales! ... y anda que no he tenido libros raros en mi mesita. :-S

Ah! y lo de "Visionaba vídeos y tutoriales para transformar una pistola en una ametralladora" si te tienen que juzgar por los vídeos de youtube que miras cualquier día de estos me van a condenar por hacer una bomba nuclear, un caza de quinta generación y unos cachopos que suben el colesterol solo de verlos... :-P
1 K 19
antesdarle #3 antesdarle
#2 “anda que no he tenido libros raros en mi mesita.” Yo tengo un ejemplar de la cocina del anarquista y el guardián entre el centeno :troll: para si algún día me rompo la cabeza en la ducha que el forense piense que algo me traía entre manos
1 K 22
Robus #5 Robus
#3 :-D
0 K 12
#4 El_Pobrecito_Hablador
#2 Y ver videos y tutoriales debe también ser delictivo. Asco de prensa y sus plumillas.
1 K 19

