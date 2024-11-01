Confirmado: La Boquería inicia el trámite para ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

La candidatura de La Boquería a la UNESCO ha sido conjunta, presentándose con dos socios internacionales: el mercado de Nishiki (Kioto, Japón) y el de San Lorenzo (Florencia, Italia). Ha sido liderada por el presidente del propio mercado, Jordi Mas, con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Barcelona y de Miquel Iceta, Embajador ante la UNESCO. El organismo internacional tiene de plazo hasta el 30 de marzo para aceptar a trámite la candidatura, y la horquilla temporal para la resolución definitiva será entre 2028 y 2029.