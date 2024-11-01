edición general
La confesión que Tejero hizo a ElPlural.com: “Nunca he negado mi participación en el 23F a las órdenes del Rey hoy emérito”

"(...) Todo lo referente a mi persona no me interesa replicar nada; nunca he negado mi participación en los sucesos del 23 de Febrero de 1981 a las órdenes del Rey hoy emérito y mi posterior negativa a aceptar el Gobierno Armada por estar plagado de socialistas y comunistas. Eso me costó 15 años de prisión y esto fue todo (...)"

#3 Jodere
Ese miente mas que habla protegiendo a su elefante blanco, no quiero decir con eso que el emérito no estuviera en el ajo.
3
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 El emerito era el elefante blanco, si no a cuento de que iban a haber pringado generales de alto rango como Armada e irse de rositas el cabecilla? Crees que la justicia, los servicios secretos, y sobre todo el propio Rey se hubieran quedado tranquilos sin saber quien estaba detras?

El Rey era el jefe del ejercito y del estado, no podia estar en el ajo si no fuera para ser el lider. Nadie participa en un golpe de estado para perder poder
0
TheIpodHuman #2 TheIpodHuman
Juan Carlos I El Campechano dando un auto-golpe de Estado... ¡vaya! eso no me lo esperaba... :troll:
0
MTHRFCKR #1 MTHRFCKR
JuanCarlos? Imposible
0
#5 jjmf
Es difícil saberlo. Creo que Tejero no habló nunca personalmente con el rey, sólo con Armada y Armada creo que nunca ha dicho si lo que le dijo a Tejero era o no cierto.
0

