La confesión que Tejero hizo a ElPlural.com: “Nunca he negado mi participación en el 23F a las órdenes del Rey hoy emérito”

"(...) Todo lo referente a mi persona no me interesa replicar nada; nunca he negado mi participación en los sucesos del 23 de Febrero de 1981 a las órdenes del Rey hoy emérito y mi posterior negativa a aceptar el Gobierno Armada por estar plagado de socialistas y comunistas. Eso me costó 15 años de prisión y esto fue todo (...)"