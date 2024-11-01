La confesión que Tejero hizo a ElPlural.com: “Nunca he negado mi participación en el 23F a las órdenes del Rey hoy emérito”

"(...) Todo lo referente a mi persona no me interesa replicar nada; nunca he negado mi participación en los sucesos del 23 de Febrero de 1981 a las órdenes del Rey hoy emérito y mi posterior negativa a aceptar el Gobierno Armada por estar plagado de socialistas y comunistas. Eso me costó 15 años de prisión y esto fue todo (...)"
El Rey era el jefe del ejercito y del estado, no podia estar en el ajo si no fuera para ser el lider. Nadie participa en un golpe de estado para perder poder