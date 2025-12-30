edición general
4 meneos
7 clics
La Conferencia de Seguridad de Múnich invita a la extrema derecha alemana a su próxima edición

La Conferencia de Seguridad de Múnich invita a la extrema derecha alemana a su próxima edición

Alternativa para Alemania no había sido invitada en los últimos años, lo que ha criticado el vicepresidente de Estados Unidos.

| etiquetas: invitación , conferencia , seguridad , múnich , extrema , derecha , usa
3 1 0 K 43 actualidad
sin comentarios
3 1 0 K 43 actualidad

menéame