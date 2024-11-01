edición general
9 meneos
11 clics
Una conferencia en el Congreso para construir una narrativa deseable en torno al poscrecimiento

Una conferencia en el Congreso para construir una narrativa deseable en torno al poscrecimiento

El próximo 26 de septiembre se darán cita organizaciones sociales y especialistas en la Sala Ernest Lluch del Congreso para plantear alternativas al modelo económico actual.

| etiquetas: globalización , cambio
7 2 0 K 84 cultura
5 comentarios
7 2 0 K 84 cultura
DarthAcan #1 DarthAcan
No hay manera de venderle a la gente el decrecimiento, habrá que llamarlo de otra forma, vamos a probar con poscrecimiento...
3 K 36
Gry #2 Gry
#1 A lo que vamos a probar es a qué el Mercado resuelva el problema subiendo los precios de los productos básicos hasta que eso sea lo único que el 90% de la gente se pueda permitir.
0 K 16
silvano.jorge #4 silvano.jorge
#2 Los grupos ecologistas piden que el decrecimiento empiece por los ricos, sin embargo los ricos deciden que seamos nosotros.
0 K 11
DarthAcan #5 DarthAcan *
#3 yaya, lo dicen en el propio artículo, lo había leído. No podemos venderles ecocomunismo llamándolo decrecimiento, el populacho no se lo traga, hay que probar a llamarlo de otra forma.

#2 ¿y cuál es tu alternativa para tener productos básicos asequibles? Porque hoy por hoy esos productos básicos se producen y llegan a tu casa gracias a ese mercado, gracias al capitalismo, y nunca en la historia de la humanidad hemos tenido al alcance tanta variedad de productos, tan asequibles y para tanta gente.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
#1 Pareces decirlo de forma irónica o incluso sarcástica, pero es justamente eso, sin paliativos y sin esconderlo:
Los organizadores han elegido no utilizar el término “decrecimiento” en el programa de la conferencia –corriente con la que suele identificarse a esta tercera vía– por entender que es “un concepto que no engloba”.
0 K 13

menéame