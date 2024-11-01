·
9
meneos
11
clics
Una conferencia en el Congreso para construir una narrativa deseable en torno al poscrecimiento
El próximo 26 de septiembre se darán cita organizaciones sociales y especialistas en la Sala Ernest Lluch del Congreso para plantear alternativas al modelo económico actual.
|
etiquetas
:
globalización
,
cambio
7
2
0
K
84
cultura
5 comentarios
#1
DarthAcan
No hay manera de venderle a la gente el decrecimiento, habrá que llamarlo de otra forma, vamos a probar con poscrecimiento...
3
K
36
#2
Gry
#1
A lo que vamos a probar es a qué el Mercado resuelva el problema subiendo los precios de los productos básicos hasta que eso sea lo único que el 90% de la gente se pueda permitir.
0
K
16
#4
silvano.jorge
#2
Los grupos ecologistas piden que el decrecimiento empiece por los ricos, sin embargo los ricos deciden que seamos nosotros.
0
K
11
#5
DarthAcan
*
#3
yaya, lo dicen en el propio artículo, lo había leído. No podemos venderles ecocomunismo llamándolo decrecimiento, el populacho no se lo traga, hay que probar a llamarlo de otra forma.
#2
¿y cuál es tu alternativa para tener productos básicos asequibles? Porque hoy por hoy esos productos básicos se producen y llegan a tu casa gracias a ese mercado, gracias al capitalismo, y nunca en la historia de la humanidad hemos tenido al alcance tanta variedad de productos, tan asequibles y para tanta gente.
0
K
11
#3
MoñecoTeDrapo
#1
Pareces decirlo de forma irónica o incluso sarcástica, pero es justamente eso, sin paliativos y sin esconderlo:
Los organizadores han elegido no utilizar el término “decrecimiento” en el programa de la conferencia –corriente con la que suele identificarse a esta tercera vía– por entender que es “un concepto que no engloba”.
0
K
13
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
#2 ¿y cuál es tu alternativa para tener productos básicos asequibles? Porque hoy por hoy esos productos básicos se producen y llegan a tu casa gracias a ese mercado, gracias al capitalismo, y nunca en la historia de la humanidad hemos tenido al alcance tanta variedad de productos, tan asequibles y para tanta gente.
Los organizadores han elegido no utilizar el término “decrecimiento” en el programa de la conferencia –corriente con la que suele identificarse a esta tercera vía– por entender que es “un concepto que no engloba”.