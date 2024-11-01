La Confederación del Júcar lamenta el tiempo que dedicó tras la DANA a desmentir "los ingentes bulos que partían de la Generalitat Valenciana"

La CHJ desmiente en un informe la apertura de compuertas de Forata y revela que el presidente de la entidad, Miguel Polo, trasladó a las 19.30 horas en una llamada al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, "el caos existente en el Cecopi"; Compromís denuncia que el Consell de Mazón gobierna "desde la mentira".