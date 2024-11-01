edición general
La Confederación del Júcar lamenta el tiempo que dedicó tras la DANA a desmentir "los ingentes bulos que partían de la Generalitat Valenciana"

La CHJ desmiente en un informe la apertura de compuertas de Forata y revela que el presidente de la entidad, Miguel Polo, trasladó a las 19.30 horas en una llamada al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, "el caos existente en el Cecopi"; Compromís denuncia que el Consell de Mazón gobierna "desde la mentira".

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Si la CHJ está saturada con bulos, no trabaja, si no trabaja más destrucción, si más destrucción más contratos para la Gürtel y empresarios de reconstrucción que se llevan inflados. El negocio de matar.

Esto lo arreglamos moviendo contenido del cambio climático, ahora inundaciones, para que los que vienen a invertir, especular, turistas y demás lo vean y no vengan
0 K 20
#2 txepel
Y todavía os vais a ganar una demanda por revelación de datos.
0 K 11
#3 pirat
No solo no ayudan, además molestan.
0 K 7

