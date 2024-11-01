Un conductor drogado provoca un grave accidente en la AP-7 cuando huía hacia Francia con un coche robado

Aparatoso accidente de tráfico el que este pasado 7 de enero se vivió en la AP-7 y en el que, afortunadamente, a pesar de los graves destrozos en los dos vehículos implicados, un coche y una furgoneta, solo dos personas resultaron heridas leves. El siniestro tuvo lugar hacia las doce menos cuarto del mediodía, cuando un coche, un Kia Sportage, que circulaba en dirección a Francia embistió por detrás a una autocaravana a la altura del kilómetro 9 de la autopista, en el término municipal de Capmany (Girona), poco antes de cruzar la frontera.