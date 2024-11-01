Condiciones de todos los permisos retribuidos en 2026

todos los trabajadores saben que tienen permiso retribuido en algunos casos, como la hospitalización de familiar. Pero una cosa es saber que tienes permiso de X días y otra cosa es saber los detalles del uso de ese permiso en los casos más habituales. Estos detalles han sido añadidos por la doctrina o jurisprudencia a lo largo de los años -lo que los trabajadores suelen llamar "hay sentencias"-. Vamos a resumir esos detalles y tenemos la intención de tenerlo actualizado con las nuevas reformas o sentencias que se vayan produciendo.