Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

El aeropuerto de Barajas es el más transitado de España, por el que cada día pasan miles y miles personas provenientes de todas las partes del mundo. Esto obliga a tener unos fuertes controles de seguridad, sobre todo con temas de droga, donde los perros de la Guardia Civil ganan un enorme protagonismo. Sin ellos no se podría realizar el trabajo que se lleva a cabo y, sin embargo, viven en condiciones deplorables.