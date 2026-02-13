edición general
11 meneos
59 clics
Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

El aeropuerto de Barajas es el más transitado de España, por el que cada día pasan miles y miles personas provenientes de todas las partes del mundo. Esto obliga a tener unos fuertes controles de seguridad, sobre todo con temas de droga, donde los perros de la Guardia Civil ganan un enorme protagonismo. Sin ellos no se podría realizar el trabajo que se lleva a cabo y, sin embargo, viven en condiciones deplorables.

| etiquetas: barajas , perros , guardia civil
9 2 0 K 108 actualidad
5 comentarios
9 2 0 K 108 actualidad
ContinuumST #2 ContinuumST
A veces pienso que el humano es el peor amigo del perro. :ffu:
1 K 25
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Perros perros o es una manera de llamar a los GC?
0 K 11
#1 capitan.meneito
El mantenimiento del perro es muy importante. El mío, filtros con cada cambio de aceite a los 10k.
0 K 10
pablisako #4 pablisako
Condiciones infracaninas. Con lo que dan estos perros y lo poco que cuesta mantenerles en buenas condiciones. ¬¬ ¬¬
0 K 10
#5 Febrero2027
Si gobernase el PP ya había una manifestación y preguntas parlamentarias sobre este tema.
Pero gobierna la izquierda y el único perro que idolatran es a Dirty Sánchez
0 K 6

menéame