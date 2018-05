La condiciones de la libertad

¿Puede ser la libertad, algo que por definición pertenece a todos, objeto de apropiación privada? Una sociedad donde no te importa nadie es una sociedad donde a nadie le importas. Esta sociedad define una forma de libertad sostenida por una idea tácita, muy simple: quiero poder hacer lo que quiera sin que nadie tenga que venir a decirme qué tengo o qué no tengo que hacer. Una libertad basada en la no interferencia, es decir, que nada interfiera entre mi deseo y mi acción.