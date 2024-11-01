edición general
Condenan a los vendedores de una vivienda a pagar 182.000 euros por vicios ocultos

El precio del inmueble ya había sido rebajado de 900.000 a 500.000 euros por las "anomalías"

#6 Si amar(me) es un delito, me declaro culpable.
#7 Yo solo he hablado de las manoplas de cocina.

El resto es muy sano. Aunque creo que Pepa Pig, por lo que sea, no come jamón, y eso puede echar atrás a algunos.
Un vicio oculto podria ser masturbarse con manoplas de cocina mientras ves Pepa Pig?
#2 Si te ocultas, sí.
#2 Ah, ¿que tú te escondes para hacerlo?
#4 Obviamente sí.

Da vergüencita que te vean con manoplas de cocina, parece que no tengas ningún tipo de experiencia ni habilidad en las artes masturbatorias.
El precio del inmueble ya había sido rebajado de 900.000 a 500.000 euros por las "anomalías"

Vale, a ver como va esto: tengo una casa con anomalias que vale 300.000, le pongo un precio de venta de 600.000 y luego lo rebajo a 300.000 porque "tiene anomalias" y espero que la gente pique por la gran rebaja ¿no? :roll:

¿Y esperaban que le colase a un juez? xD
#1 yo conozco uno que vendió una casa con patologías y en el notario se adjunto y leyó el informe técnico de un arquitecto que las mencionaba. En la escritura se hizo constar el informe y que este se había leído y la parte compradora era plenamente consciente de ello a parte de tener copia del informe y conocer y acceptar el estado actual del inmueble.

Al final si compras algo barato no es porque si. Es porque hay gato encerrado. Pero si lo dejas claro, no hay problema.
Todo es muy raro , comprar un edificio en ruinas o con graves problemas es completamente normal y habitual. A veces sale bien a veces es ruinoso para el comprador.
Los vicios ocultos son igualmente algo cotidiano en obra vieja.

Me temo que:

- Que el vendedor no se hubiera asegurado por escrito que la vivienda se ofrecía tal cual y con problemas.. queda raro. (la rebaja de precio no es un tema técnico o legal y el juez ni se molestaría en apreciarlo)... supongo que además antes de la venta…   » ver todo el comentario
