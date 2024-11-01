·
3
218 clics
218
clics
Condenan a los vendedores de una vivienda a pagar 182.000 euros por vicios ocultos
El precio del inmueble ya había sido rebajado de 900.000 a 500.000 euros por las "anomalías"
|
etiquetas
:
consumo
,
vivienda
,
defectos
2
1
1
K
29
actualidad
9 comentarios
#7
PasaPollo
#6
Si amar(me) es un delito, me declaro culpable.
1
K
22
#8
mente_en_desarrollo
#7
Yo solo he hablado de las manoplas de cocina.
El resto es muy sano. Aunque creo que Pepa Pig, por lo que sea, no come jamón, y eso puede echar atrás a algunos.
1
K
22
#2
BastardWolf
Un vicio oculto podria ser masturbarse con manoplas de cocina mientras ves Pepa Pig?
0
K
12
#3
cenutrios_unidos
#2
Si te ocultas, sí.
1
K
25
#4
PasaPollo
#2
Ah, ¿que tú te escondes para hacerlo?
1
K
22
#6
mente_en_desarrollo
#4
Obviamente sí.
Da vergüencita que te vean con manoplas de cocina, parece que no tengas ningún tipo de experiencia ni habilidad en las artes masturbatorias.
0
K
12
#1
Robus
*
El precio del inmueble ya había sido rebajado de 900.000 a 500.000 euros por las "anomalías"
Vale, a ver como va esto: tengo una casa con anomalias que vale 300.000, le pongo un precio de venta de 600.000 y luego lo rebajo a 300.000 porque "tiene anomalias" y espero que la gente pique por la gran rebaja ¿no?
¿Y esperaban que le colase a un juez?
0
K
12
#5
Nouveau
#1
yo conozco uno que vendió una casa con patologías y en el notario se adjunto y leyó el informe técnico de un arquitecto que las mencionaba. En la escritura se hizo constar el informe y que este se había leído y la parte compradora era plenamente consciente de ello a parte de tener copia del informe y conocer y acceptar el estado actual del inmueble.
Al final si compras algo barato no es porque si. Es porque hay gato encerrado. Pero si lo dejas claro, no hay problema.
1
K
21
#9
placeres
*
Todo es muy raro , comprar un edificio en ruinas o con graves problemas es completamente normal y habitual. A veces sale bien a veces es ruinoso para el comprador.
Los vicios ocultos son igualmente algo cotidiano en obra vieja.
Me temo que:
- Que el vendedor no se hubiera asegurado por escrito que la vivienda se ofrecía tal cual y con problemas.. queda raro. (la rebaja de precio no es un tema técnico o legal y el juez ni se molestaría en apreciarlo)... supongo que además antes de la venta…
» ver todo el comentario
0
K
11
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
