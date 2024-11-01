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Condenan a los "ultras de extrema derecha" de Expediente Royuela que relacionaron a Cendón con Tito Berni

Condenan a los "ultras de extrema derecha" de Expediente Royuela que relacionaron a Cendón con Tito Berni

[C&P] "Se hizo justicia". Así resume el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, la sentencia que condena por delitos de calumnias con publicidad e injurias a dos personas que le relacionaron con la trama de Tito Berni y que, como él mismo recuerda, "llegaron incluso a afirmar que poseíamos cuentas bancarias en el extranjero". Así, el líder de los socialistas leoneses celebra la decisión judicial contra quienes define como "ultras de extrema derecha".

| etiquetas: javier alfonso cendon , expediente royuela , bulos , condena
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1 comentarios
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Kantinero #1 Kantinero
El daño ya está hecho y les ha salido muy barato,
el bolsillo hay que tocar fuertemente el bolsillo, a la cárcel no van nunca, el bolsillo es lo que les duele
2 K 41

menéame