Condenan a penas de hasta seis meses de cárcel a 10 ciberacosadores que difundieron bulos sobre que Brigitte Macron había nacido hombre

Un tribunal de París ha condenado a penas de hasta seis meses de prisión a ocho hombres y dos mujeres en el juicio por ciberacoso de Brigitte Macron por difundir el rumor que es una mujer transgénero. Sólo tendrán que cumplir las penas entre rejas en caso de reincidencia, salvo uno que sí tendrá que ingresar en prisión por no asistir al juicio. Además, todos tendrán que abonar a la esposa del presidente francés una indemnización de 10.000 euros por daños morales.
