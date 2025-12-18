Condenan a la aseguradora del hospital de Dénia a indemnizar con 483.000 euros a un paciente al que amputaron una pierna por un diagnóstico erróneo

Un juzgado de primera instancia de Madrid ha condenado a la aseguradora del hospital de Dénia (Berkshire) a indemnizar con 483.000 euros (94.000 son de intereses de demora) a un paciente de 63 años al que amputaron la pierna derecha en este centro sanitario a consecuencia de un diagnóstico erróneo y tardío. Al paciente lo tuvieron 7 hora esperando en Urgencias y, cuando lo atendieron, lo enviaron a casa ya que después del mediodía ya no se hacían las ecografías que hubieran dado un diagnóstico preciso para salvarle la extremidad.