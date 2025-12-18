edición general
4 meneos
7 clics
Condenan a la aseguradora del hospital de Dénia a indemnizar con 483.000 euros a un paciente al que amputaron una pierna por un diagnóstico erróneo

Condenan a la aseguradora del hospital de Dénia a indemnizar con 483.000 euros a un paciente al que amputaron una pierna por un diagnóstico erróneo

Un juzgado de primera instancia de Madrid ha condenado a la aseguradora del hospital de Dénia (Berkshire) a indemnizar con 483.000 euros (94.000 son de intereses de demora) a un paciente de 63 años al que amputaron la pierna derecha en este centro sanitario a consecuencia de un diagnóstico erróneo y tardío. Al paciente lo tuvieron 7 hora esperando en Urgencias y, cuando lo atendieron, lo enviaron a casa ya que después del mediodía ya no se hacían las ecografías que hubieran dado un diagnóstico preciso para salvarle la extremidad.

| etiquetas: condena , hospital , dénia , diagnóstico , erróneo
3 1 0 K 46 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 46 actualidad
jonolulu #2 jonolulu
"...después del mediodía ya no se hacían las ecografías que hubieran dado un diagnóstico preciso para salvarle la extremidad."

Acojonante
0 K 13
#3 mcfgdbbn3
¿Y si pagas eso te hacen un trasplante, o te dicen que te suicides y el dinero lo dejes en herencia?
0 K 12
alcama #1 alcama
Los hechos ocurrieron cuando gobernaba el PSOE en la comunidad valenciana.
Solo por aportar el dato
0 K 6

menéame