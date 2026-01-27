Condenan a Almudena Ramón, antigua investigadora del CSIC y a su marido por estafar a enfermos medulares con falsos tratamientos

La Audiencia ha condenado a 3 años y medio de prisión a Almudena Ramón, especializada en regeneración neuronal, y a su marido, Eduardo Ruiz, por estafar a lesionados medulares. Deberán hacer frente a una multa de 2.700 € y indemnizaciones a 3 víctimas entre 425 y 8.937 €. Los acusados se aprovechaban de “la situación de gravedad” y sometían a las víctimas a una primera fase tras un desembolso de dinero, pero luego se les rechazaba para la segunda fase. Los acusados utilizaban webs de instituciones oficiales para publicitar sus terapias