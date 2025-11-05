edición general
Condenados unos padres de Gondomar por educar "según sus criterios" a su hijo en casa: «Es una desescolarización irresponsable»

La magistrada considera a los progenitores autores de un delito de abandono de familia e impone a cada uno el pago de una multa de 1.080 euros. La perito judicial señaló que el perjuicio que se causa al niño es «grave y flagrante», sobre todo por la «privatización de la socialización» y su «afectación en la autonomía», ya que sus padres eligen las materias en función de «sus propios criterios» –meditación, mindfulness, juego libre...–, ocurriendo lo mismo con las extraescolares. La clave de la condena está en las «flagrantes carencias» de la...

#1 Cuchifrito
Titular bulo, no es por educar al niño en casa, es por darle una educación de mierda.
#4 Pixmac
#1 Busqué la fuente más completa o titular más descriptivo pero eran todos muy parecidos y en ese diario el texto da más detalles del caso. Sí que podría ser un titular mejor, que a otros padres con educación en casa los absolvieron al educar con un sistema alternativo pero siguiendo unos contenidos que podrían ser equivalentes a los de la educación reglada. En este caso los padres enseñaban lo que les daba la gana, de ahí la condena.
#7 Pixmac
#1 Modifiqué un poco el titular para mejorarlo, en mi opinión.
alfre2 #3 alfre2
La Geometría es caca, según esos padres responsables
#6 Luiskelele
1080 euros por arruinar la vida de su propio hijo?
vilgeits #8 vilgeits
#6 Al menos deberia ser 4k
Ovlak #9 Ovlak
#6 Hombre, no le han arruinado la vida, aunque sea por haberlos pillado y condenado a tiempo. Se perdió el curso pasado con 9 años, no parece nada irrecuperable.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
pues por alli arriba no se, pero por aqui la de chavaleria de los "expats" esos que estan asi...flipariais, sobre todo vikingos
Cherenkov #2 Cherenkov
Antivacunas haciendo el tonto, sin novedad en el frente.
