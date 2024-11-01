Condenados a prisión una jugadora de esports y su novio por hacer trampas en una competición

Los hechos se remontan a los Southeast Asian Games 2025, donde la jugadora participaba en el torneo femenino de Arena of Valor. Durante uno de los partidos, los organizadores detectaron comportamientos sospechosos que derivaron en una investigación formal. Las pesquisas confirmaron que Warasin había cedido el control de su cuenta a su pareja, Cheerio, quien disputaba las partidas en su lugar de manera remota. Para coordinarse, ambos utilizaron herramientas de comunicación externas, lo que les permitió eludir los sistemas de control del torneo.