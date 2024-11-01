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Condenados a prisión una jugadora de esports y su novio por hacer trampas en una competición

Condenados a prisión una jugadora de esports y su novio por hacer trampas en una competición

Los hechos se remontan a los Southeast Asian Games 2025, donde la jugadora participaba en el torneo femenino de Arena of Valor. Durante uno de los partidos, los organizadores detectaron comportamientos sospechosos que derivaron en una investigación formal. Las pesquisas confirmaron que Warasin había cedido el control de su cuenta a su pareja, Cheerio, quien disputaba las partidas en su lugar de manera remota. Para coordinarse, ambos utilizaron herramientas de comunicación externas, lo que les permitió eludir los sistemas de control del torneo.

| etiquetas: esports , e-sports , trampas , carcel , descalificacion
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9 comentarios
6 0 0 K 61 tecnología
#1 R2dC
A mi que me expliquen por que las mujeres tienen su propia categoría en los e-sports.

youtu.be/37ZAYAZNlIQ?t=6
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crob #3 crob
#1 por lo mismo que en los sports normales?
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#6 R2dC
#3 En ciclismo científicamente dicen que generan un 10% menos de vatios que los hombres (así de media). Por lo que ahí tiene sentido.

En tenis tuvimos a las hermanas Williams que quedaron Top100 en el ranking de hombres.

En Starcraft 2 tienes a Scarlet (trans woman en.wikipedia.org/wiki/Scarlett_(gamer) ) que ha sido muy constante en su rendimiento.

En CS:GO no recuerdo haber visto tias. Ni en el Dota2. Y en el lol, en las ligas femeninas solo admiten un trans por equipo. En EVO no…   » ver todo el comentario
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TipejoGuti #4 TipejoGuti
#1 Para no tener que aguantar a tíos como tú??? :roll:
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Cyberbob #5 Cyberbob
#1 Se hace para evitar el machismo, acoso, violaciones etc
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#9 R2dC
#5 Estamos hablando de competiciones, donde en teoría vas con un equipo del que te fías.

Todo lo demás se resuelve con las herramientas internas que suelen ofrecer los juegos online y cuidando un poco la información que compartes por internet. Y lo de las violaciones, no creo que sea la regla habitual con adolescentes que viven a miles de kms entre ellos.
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TipejoGuti #2 TipejoGuti *
Jode, como molaría leer que una mañana han encausado a 700.000 chetos y bots del CS2 y quedarnos solo lo 15 o 20 normales que aún no sabemos instalarlos :troll:
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#7 mcfgdbbn3
#2: Los que usan aimbot tal vez se puedan detectar usando sistemas que engañen a la AI mostrando imágenes que un humano casi no pueda ver, pero sí un #aimbot.
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#8 Cuchifrito
#7 No creo que sea muy complicado para los aimbots aprender a distinguir esas imagenes.
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menéame