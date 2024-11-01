·
14942
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
7525
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
6105
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
4298
clics
Pantomima full - ex - futbolista
4011
clics
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
449
Los titiriteros que fueron a la cárcel: "Nos usaron para perjudicar a Carmena y a Podemos"
561
TV turca agradece a España estar en el lado correcto de la historia
406
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
364
La mayoría de los españoles rechaza el ataque a Irán y apoya la posición del Gobierno de Pedro Sánchez
647
La prensa de Alemania acorrala a Merz por su silencio ante Trump tras las amenazas a España
Condenado un suboficial de la Guardia Civil por hacer proposiciones sexuales a una agente
Un tribunal militar condena a un brigada de la Guardia Civil por acoso sexual a una subordinada tras enviarle mensajes
actualidad
6 comentarios
#2
makinavaja
Enésimo caso aislado en las FCSE.... Igual habría que afinar, o simplemente hacer, los psicotécnicos....
1
K
25
#3
Mauricio_Colmenero
*
#2
A la PUTA CALLE ... que aspirantes hay muchos.
El problema es que se le sanciona con 6-10 meses, durante ese tiempo no puede volver a ejercer actividad pública ... pero luego se reincorporan.
Funcionaria conocida de una amiga, la pillan desviando fondos (no muchos, eran importes de 200€ - 400€ de ayudas sociales). La pillan, expediente sancionador / juicio ... la inhabilitan durante X meses, y luego vuelve al mismo sitio, a las mismas gestiones.
Sus compañeras no se fían un pelo, le auditan todo lo que hace.
1
K
22
#4
Seat127
Como me chirría lo de tribunal militar
. No se que hacemos con una fuerza de orden militar, teniendo ya fuerzas civiles para ello
1
K
17
#5
jonolulu
El caso aislado de la mañana
0
K
16
#1
YSiguesLeyendo
Tuvieron lugar en la mañana del 9 de junio de 2023. Estando ambos en su lugar de trabajo en el puesto de la Guardia Civil, el brigada envió a la agente un mensaje a través de WhatsApp que incluía dos imágenes: “La inferior con el conocido dibujo hombre de Vitrubio de Leonardo Da Vinci y en la parte superior una imagen semejante representado a una persona desnuda sobre otra. Sobre la imagen superior constaba el siguiente texto: «Hace poco vi este chiste: tú yo rindiéndole homenaje a Da Vinci, no sé piénsalo». Y sobre la imagen inferior: «Y ahora el original me deja pensando... »”.
El mensaje tuvo respuesta. La guardia civil le dijo al brigada que no le mandara “guarradas”. Pero esa contestación no tuvo efecto.
1
K
14
#6
lainDev
#1
la pregunta es, de verdad piensa que le va a decir, oye pues sí, cuando quedamos?
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
