edición general
5 meneos
15 clics
Condenado un suboficial de la Guardia Civil por hacer proposiciones sexuales a una agente

Condenado un suboficial de la Guardia Civil por hacer proposiciones sexuales a una agente

Un tribunal militar condena a un brigada de la Guardia Civil por acoso sexual a una subordinada tras enviarle mensajes

| etiquetas: guardia civil , acoso
4 1 0 K 57 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 57 actualidad
makinavaja #2 makinavaja
Enésimo caso aislado en las FCSE.... Igual habría que afinar, o simplemente hacer, los psicotécnicos.... :-D :-D
1 K 25
Mauricio_Colmenero #3 Mauricio_Colmenero *
#2 A la PUTA CALLE ... que aspirantes hay muchos.

El problema es que se le sanciona con 6-10 meses, durante ese tiempo no puede volver a ejercer actividad pública ... pero luego se reincorporan.

Funcionaria conocida de una amiga, la pillan desviando fondos (no muchos, eran importes de 200€ - 400€ de ayudas sociales). La pillan, expediente sancionador / juicio ... la inhabilitan durante X meses, y luego vuelve al mismo sitio, a las mismas gestiones.

Sus compañeras no se fían un pelo, le auditan todo lo que hace.
1 K 22
#4 Seat127
Como me chirría lo de tribunal militar >:-( . No se que hacemos con una fuerza de orden militar, teniendo ya fuerzas civiles para ello
1 K 17
jonolulu #5 jonolulu
El caso aislado de la mañana
0 K 16
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Tuvieron lugar en la mañana del 9 de junio de 2023. Estando ambos en su lugar de trabajo en el puesto de la Guardia Civil, el brigada envió a la agente un mensaje a través de WhatsApp que incluía dos imágenes: “La inferior con el conocido dibujo hombre de Vitrubio de Leonardo Da Vinci y en la parte superior una imagen semejante representado a una persona desnuda sobre otra. Sobre la imagen superior constaba el siguiente texto: «Hace poco vi este chiste: tú yo rindiéndole homenaje a Da Vinci, no sé piénsalo». Y sobre la imagen inferior: «Y ahora el original me deja pensando... »”.

El mensaje tuvo respuesta. La guardia civil le dijo al brigada que no le mandara “guarradas”. Pero esa contestación no tuvo efecto.
1 K 14
lainDev #6 lainDev
#1 la pregunta es, de verdad piensa que le va a decir, oye pues sí, cuando quedamos? :palm:
0 K 9

menéame