Condenado en Noruega a tres años de prisión un guardia de la Embajada de EEUU en Oslo por espiar para Irán y Rusia

La Justicia de Noruega ha condenado este jueves a tres años y siete meses de prisión a un guardia de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Oslo, la capital del país, por realizar labores de espionaje para las autoridades de Irán y Rusia. El hombre, un joven de 28 años y nacionalidad noruega, ha sido condenado por entregar los planos del inmueble y dar información sobre las actividades realizadas en la Embajada estadounidense entre los meses de marzo y noviembre de 2024 a cambio de pagos de hasta 10.000 euros por parte de...