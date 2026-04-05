Condenado en Málaga por denunciar falsamente a dueños de un bar por problemas vecinales aludiendo que son extranjeros

Un hombre ha sido condenado en Málaga por insultar de forma constante y denunciar falsamente a los dueños de un bar que estaba debajo de su casa, debido a problemas vecinales, y lo justificaba con expresiones relativas a que eran extranjeros. Por estos hechos, se le ha impuesto la pena de un año y tres meses de cárcel. El procesado estaba en contra de la instalación de dicho bar y de la terraza y desde octubre de 2021 "ha venido profiriendo constantes expresiones insultantes contra los dueños del negocio", en presencia de clientes del local...