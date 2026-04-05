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Condenado en Málaga por denunciar falsamente a dueños de un bar por problemas vecinales aludiendo que son extranjeros

Condenado en Málaga por denunciar falsamente a dueños de un bar por problemas vecinales aludiendo que son extranjeros

Un hombre ha sido condenado en Málaga por insultar de forma constante y denunciar falsamente a los dueños de un bar que estaba debajo de su casa, debido a problemas vecinales, y lo justificaba con expresiones relativas a que eran extranjeros. Por estos hechos, se le ha impuesto la pena de un año y tres meses de cárcel. El procesado estaba en contra de la instalación de dicho bar y de la terraza y desde octubre de 2021 "ha venido profiriendo constantes expresiones insultantes contra los dueños del negocio", en presencia de clientes del local...

| etiquetas: denuncia falsa , extranjeros , problemas vecinales , insultos , inspección
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2 comentarios
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nitsuga.blisset #1 nitsuga.blisset
Vaya con los fachas y las denuncias falsas... :roll:
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DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Con o sin razón...los tempos tienen tela, para ambos bandos.

Joe ... es curioso las luchas absurdas y locales que tenemos muchos cuando los que realmente nos joden a todos son otros...

egoismo absurdo. Yo muy culpable si.
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menéame