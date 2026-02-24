Condenado un camarero por una doble agresión homófoba a dos clientes en Benidorm

El acusado empezó a hacer comentarios despectivos hacia la condición sexual de una pareja cuando entró en el local y les golpeó cuando se marcharon. La Audiencia de Alicante ha condenado al camarero de un bar de Benidorm por una doble agresión homófoba a dos clientes del establecimiento, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo le impone seis meses de prisión por los insultos homófobos y otras dos penas de multa por dos delitos de lesiones leves. Las penas se pactaron en una conformidad con el acusado.