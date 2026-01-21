edición general
4 meneos
19 clics
Condenado a cadena perpetua el asesino del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe

Condenado a cadena perpetua el asesino del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe

Era una de las condenas más esperadas en Japón: un tribunal de la ciudad de Nara ha sentenciado a cadena perpetua a Tetsuya Yamagami, el asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, el líder nipón que más tiempo estuvo en el cargo. Abe fue asesinado en julio de 2022 a plena luz del día mientras pronunciaba un discurso de campaña en Nara, en vísperas de las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento.

| etiquetas: japon , asesino , condena , shinzo , abe
3 1 0 K 49 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 49 actualidad
ewok #1 ewok
Me imagino que lo mencionan en la noticia: en Japón aún hay pena de muerte, apoyada por más del 83% de la población.
en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Japan
0 K 12
Malinke #2 Malinke
«El tribunal ha accedido así a la petición de la Fiscalía, que había pedido esta sentencia para Tetsuya Yamagami, de 45 años y procedente de la localidad de Nara, por lo que calificó de "crimen sin precedentes en la historia de posguerra del país", según recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo.»

¿Nunca habían asesinado a a nadie en Japón?
Supongo que sí, pero no creo que la condena sea cadena perpetua.
0 K 11

menéame