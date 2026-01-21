Condenado a cadena perpetua el asesino del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe

Era una de las condenas más esperadas en Japón: un tribunal de la ciudad de Nara ha sentenciado a cadena perpetua a Tetsuya Yamagami, el asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, el líder nipón que más tiempo estuvo en el cargo. Abe fue asesinado en julio de 2022 a plena luz del día mientras pronunciaba un discurso de campaña en Nara, en vísperas de las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento.