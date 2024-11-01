edición general
Condenado a 72 años de cárcel por agresión sexual a mujeres vulnerables y convencerlas para ejercer la prostitución

El tribunal relata en la sentencia que las víctimas, que se encontraban en situación de precariedad económica sufriendo daños psicológicos significativos

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Que mala suerte no ser gran tecnomongolo, político de renombre internacional, o superempresauro, se habría ido de rositas.
