Condenada tras acosar a su exnovio en Las Palmas: recibió en un día más de 140 llamadas pidiéndole volver

Una mujer ha aceptado 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad y una indemnización de 5.000 € por haber perseguido y acosado a su expareja. La encausada llegó a escribirle más de 800 mensajes un fin de semana y a llamarle más de 140 en un día. Hubo semanas con 3.000 mensajes y meses en los que recibía más de 14.000 comunicaciones, llegó a ir a su trabajo portando un collar con una foto de ambos en un corazón. El hombre, que tuvo que interponer cinco denuncias, presenta sintomatología ansioso-depresiva y conductas evitativas o de huida

5 comentarios
Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
Típica noticia que le sirve al incel medio para "argumentar" que todas las mujeres son acosadoras y todos los hombres son víctimas. Lo raro es que haya una condena a una mujer cuando dicen que la ley solo contempla condenar a los hombres muy hombres.
MaRRaldo_1 #2 MaRRaldo_1
#1 El problema es que, en este caso, no se trata de violencia de género. Si el acosador fuera un hombre, sí lo sería y la pena sería diferente.
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
#2 Para que sea considerada violencia de género el hombre tiene que ser o haber sido pareja y se tiene que demostrar el daño psicológico o similar sufrido por las llamadas, es decir, no todos los casos de acoso de hombre a mujer son considerados violencia de género tal y como se desprende de lo que has escrito. Además yo he hablado de los incels y no de la violencia de género, ley que entró en vigor en 2004 y que los distintos gobiernos de derecha e izquierda no ha derogado, por tanto tu comentario manipulador no tiene nada que ver con el mío.
#4 yarkyark *
#2 Por no hablar que no habria tenido que pagar el abogado y procuradora para demandar a su ex.
jdmf #5 jdmf
Ya lo predijo éste sabio, hay zonas de la gráfica de la que hay que huir!  media
