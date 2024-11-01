Condenada tras acosar a su exnovio en Las Palmas: recibió en un día más de 140 llamadas pidiéndole volver

Una mujer ha aceptado 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad y una indemnización de 5.000 € por haber perseguido y acosado a su expareja. La encausada llegó a escribirle más de 800 mensajes un fin de semana y a llamarle más de 140 en un día. Hubo semanas con 3.000 mensajes y meses en los que recibía más de 14.000 comunicaciones, llegó a ir a su trabajo portando un collar con una foto de ambos en un corazón. El hombre, que tuvo que interponer cinco denuncias, presenta sintomatología ansioso-depresiva y conductas evitativas o de huida