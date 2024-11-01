Condenada a prisión una señora de 65 años por llamar "puto negro" a un niño de 10 años al que amenazó con "cortarle los huevos" en Aranda (Burgos)

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a una mujer a 16 meses de prisión, al pago de 2.070 euros en multas y a una indemnización de 2.000 euros que accedió al comedor de un colegio de Aranda de Duero e insultó a un menor de diez años con expresiones como "puto mono" y "puto negro" y le amenazó con "cortarle los huevos y meterlos en una caja" con unas tijeras. Los hechos se remontan al 8 de enero de 2024, cuando la mujer -sin contar con el previo consentimiento por parte de la monitora del centro- accedió al interior del comedor y...