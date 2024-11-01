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Condenada a prisión una señora de 65 años por llamar "puto negro" a un niño de 10 años al que amenazó con "cortarle los huevos" en Aranda (Burgos)

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a una mujer a 16 meses de prisión, al pago de 2.070 euros en multas y a una indemnización de 2.000 euros que accedió al comedor de un colegio de Aranda de Duero e insultó a un menor de diez años con expresiones como "puto mono" y "puto negro" y le amenazó con "cortarle los huevos y meterlos en una caja" con unas tijeras. Los hechos se remontan al 8 de enero de 2024, cuando la mujer -sin contar con el previo consentimiento por parte de la monitora del centro- accedió al interior del comedor y...

| etiquetas: amenaza , vejaciones , tijeras , racista , huevos , aranda de duero , prudencio
16 3 0 K 269 Tribunales
5 comentarios
16 3 0 K 269 Tribunales
yoma #2 yoma
Vaya con la tercera edad, que modales se gasta :troll:
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#1 Albarkas
Como está el patio...
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Gotsel #5 Gotsel *
No me refiero a este caso, todo mi desprecio para esta escoria de mujer, pero igual a veces sale más rentable agredir físicamente y soltar un crochet que proferir determinados insultos.
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Aokromes #4 Aokromes
yo la habria añadido una prohibicion de acercarse a cualquier menor de edad.
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#3 CuiProdestHocBellum
Una "señora de bien", como dios manda... :palm:
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menéame