Condenada a prisión permanente revisable la mujer que asesinó a su bebé en Elche de la Sierra

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete ha condenado a M.A.P.S., la mujer acusada de matar a su bebé recién nacido al arrojarlo en una bolsa de basura en el municipio de Elche de la Sierra, a la pena de prisión permanente revisable. Según se indica en la sentencia, en el dictamen se ha tenido en cuenta que concurre la circunstancia agravante de parentesco. Además, se condena a la acusada a la privación de la patria potestad respecto de su otra hija, prohibición de comunicarse y aproximarse a ella, a su domicilio, lugar de...

p3riko
poco me parece
GeneWilder
Qué puto horror.
CharlesBrowson
lo de revisable sobra
yokitolakaka
Pues o tenía obesidad o no lo entiendo.

Mi mujer que está delgada, tiene ahora con 32 semanas una barriga que flipas
