Un condado de Tennessee registra un aumento de infecciones por E. coli relacionadas con el consumo de leche cruda [ENG]

El Departamento de Salud del Condado de Hamilton (Tennessee) ha identificado un aumento de casos de E. coli productora de toxina Shiga asociados al consumo de leche cruda (sin pasteurizar). El aviso del departamento de salud no incluyó los nombres de las lecherías implicadas. «La leche cruda puede contener bacterias peligrosas que pueden causar una enfermedad grave o potencialmente mortal, especialmente en niños pequeños, personas mayores, personas embarazadas y personas con el sistema inmunitario debilitado».