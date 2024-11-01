edición general
Un condado de Tennessee registra un aumento de infecciones por E. coli relacionadas con el consumo de leche cruda [ENG]

El Departamento de Salud del Condado de Hamilton (Tennessee) ha identificado un aumento de casos de E. coli productora de toxina Shiga asociados al consumo de leche cruda (sin pasteurizar). El aviso del departamento de salud no incluyó los nombres de las lecherías implicadas. «La leche cruda puede contener bacterias peligrosas que pueden causar una enfermedad grave o potencialmente mortal, especialmente en niños pequeños, personas mayores, personas embarazadas y personas con el sistema inmunitario debilitado».

#1 concentrado
Darwin tiene trabajo en Tennessee
#8 amlluch
#1 no te lo puedes ni imaginar si no has estado por allí. Yo estuve en Nashville y toda la zona hace años y aquello sí que es América profunda. El sitio más racista en el que he estado y con lugares que parecen más el tercer mundo que otra cosa.
josde #10 josde
#1 Mas bien en todo EEUU
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Poco pasa
makinavaja #3 makinavaja
Luego un traguito de lejia para desinfectar y arreglao!!!!! Son sus costumbres.... xD xD xD
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Le diré: hola, ¿qué tal estás?
Le diré: ven a bailar
Le diré: quiero que sepas que yo
Estoy colgado por tu amor
#7 ernovation
Hay ocasiones en las que el imbécil se come su propia estupidez.

Esto de la leche cruda, de verdad que no lo entiendo. Granted, sabe distinto ¿y qué?

pero vamos, ni la más mínima pena me dan
d5tas #9 d5tas
Vamos a ver. Yo de pequeño en Galicia tomaba mucha leche cruda que en los ochenta todavia se distribuia pero siempre la herviamos. Nadie se le ocurria tomarla tal cual. Estos mentecatos usanos la deben tomar tal como se la da el lechero.
MaRRaldo_1 #6 MaRRaldo_1
Brote de casos indefinido en un condado de no mas de 400k habitantes... La culpa es de la extrema derecha
