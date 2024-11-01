Paul Krugman: Cómo la kakistocracia se convirtió en una charlatanocracia [ENG]

La hostilidad de la administración Trump a las vacunas es similar a la que tiene a la energía limpia. Ambos volantazos políticos matarán a estadounidenses. Si los trumpistas tienen éxito en forzar a quemar más carbón, miles morirán por la contaminación. Tras un año de administración Trump 47, ya hay un resurgimiento de enfermedades casi derrotadas, gracias a la cruzada MAGA antivacunas. Ambos giros son, además, económicamente destructivos: un estudio de 2024 mostró que cada dólar invertido en vacunación infantil ahorra 11 en costes sociales.