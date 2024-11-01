edición general
5 meneos
10 clics

El concepto de “nómada digital” se está usando como estrategia de marketing para la precariedad

Nuevas dinámicas que promueven precariedad laboral y especulación inmobiliaria, y generan vidas inestables. Publicamos esta investigación analizando el caso paradigmático de Lisboa. [ENG] x.com/Gil_JavierGil/status/1993609359905923363

| etiquetas: precariedad , digital , trabajo
5 0 0 K 64 tecnología
2 comentarios
5 0 0 K 64 tecnología
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Entonces para resolverlo hay que tirar mierda en internet sobre ser nomada digital, en plan eres un problema para la sociedad para que se vea mal y no se adopte esta tendencia
0 K 19
#2 username
Capitalismo, todo lo que toca lo enmierda
0 K 10

menéame