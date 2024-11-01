·
12235
clics
El dueño de Menéame llamando "hijos de rata" a los usuarios ¿Nos hemos vuelto locos?
9916
clics
Sobre si es legal publicar el fallo antes de la sentencia
5329
clics
Maravillas históricas de la ingeniería: fotos que revelan cómo lo lograron (ENG)
4425
clics
Desvelan la contraseña de la DGT en Informativos Telecinco y es tan fácil que cualquiera podría adivinarla
4974
clics
Llevo 2 años y medio desarrollando un juego para adultos, os lo comparto gratis y respondo preguntas
más votadas
686
Tres jueces del Supremo que condenaron al fiscal general impartieron tras el juicio un curso pagado por una acusación
598
Una congresista republicana reconoce que Trump quiere Venezuela por el petróleo y que están a punto de entrar
352
Eran cuentas dedicadas a generar odio, pero X ha cambiado sus políticas de localización y resultaron ser de la otra punta del mundo
308
Vito Quiles amenaza a "El Salto" tras desvelar los pagos del PP: "No queréis acabar como vuestro fiscal"
226
El TJUE avisa de que todo Estado miembro debe reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro país de la UE
El concepto de “nómada digital” se está usando como estrategia de marketing para la precariedad
Nuevas dinámicas que promueven precariedad laboral y especulación inmobiliaria, y generan vidas inestables. Publicamos esta investigación analizando el caso paradigmático de Lisboa. [ENG]
x.com/Gil_JavierGil/status/1993609359905923363
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Entonces para resolverlo hay que tirar mierda en internet sobre ser nomada digital, en plan eres un problema para la sociedad para que se vea mal y no se adopte esta tendencia
0
K
19
#2
username
Capitalismo, todo lo que toca lo enmierda
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
