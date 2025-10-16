edición general
El Concello de Ames lleva el vertido de aguas residuales en el Sar a la Fiscalía Medioambiental: "La poca fauna que quedaba está muriendo"

El Ayuntamiento de Ames ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Mendioambiental de Galicia por el vertido de aguas contaminadas que se está produciendo desde hace unos días en el río Sar, "por lo menos desde el domingo", ha asegurado el alcalde de esta localidad, Blas García que en sus redes sociales ya denunciaba esta misma semana lo que se estaba produciendo "aguas río arriba" y que posteriormente se ha confirmado tiene su origen en la Estación depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de A Silvouta, que depura las aguas de Santiago de Compos

Lythos60
Vaya, una depuradora que en vez de limpiar echa mierda.
