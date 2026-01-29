El concejal de Vox de Xàbia investigado por acosar a una asesora revela lo que le ha dicho Abascal: "Tú de ahí no te muevas"

El concejal de Vox en Xàbia, José Marcos Pons, investigado por presunto acoso sexual a una asesora municipal, que pidió que la cesaran al no poder soportar el supuesto hostigamiento, ha revelado esta noche en el pleno lo que le ha dicho el presidente de su partido, Santiago Abascal. "Tú de ahí no te muevas", ha afirmado Pons que es lo que le ha pedido Abascal, que es, según este edil, el único que puede hacerle dimitir. El edil de Vox ha insistido en que la víctima no lo ha denunciado en el juzgado. Ha recordado que su partido archivó la inves