6
meneos
7
clics
Los comunistas rusos crean un comité para luchar por la libertad de Maduro
El Partido Comunista de Rusia (PCR) anunció este miércoles la creación de un comité que luchará por la liberación del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos.
|
etiquetas
:
rusia
,
partido
,
comunista
,
venezuela
5
1
0
K
56
actualidad
7 comentarios
#1
Pertinax
Podrían hablar con su homólogo venezolano y hacer causa común. Oh, wait...
2
K
37
#4
laruladelnorte
,
quien fue capturado por Estados Unidos.
Secuestrado,Maduro fue secuestrado por el presidente de ese país tan amante de la democracia y la libertad.
2
K
30
#7
Ysinembargosemueve
*
#-5 Como a ti de demócrata.
0
K
9
#2
flyingclown
No confundir comunistas rusos que son la oposición con el gobierno ruso que es conservador.
0
K
9
#3
unocualquierax
*
#2
Y no confundir el partido de Maduro, Partido Socialista Unido de Venezuela, con el Partido Comunista de Venezuela, que es el verdadero partido comunista marxista-leninista fundado en 1931, y que es oposición a Maduro y compañía.
Que se podía haber puesto de acuerdo el Partido Comunista ruso con el Partido Comunista de Venezuela, que igual está en contra de que liberan a Maduro.
4
K
51
#6
Ysinembargosemueve
#3
Mientes, como es normal en ti.
PARTIDO COMUNISTA DENUNCIA SECUESTRO DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO
diariodelpueblo.com.ve/2026/01/03/partido-comunista-denuncia-secuestro
1
K
2
#5
Duke00
*
#2
jajaja la oposición dices, son igual de vendidos al régimen que el resto de partidos que tienen representantes en Rusia
De comunistas solo les queda el nombre.
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
