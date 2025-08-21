edición general
Comunidades del PP retiraron medios o los mantienen inoperativos mientras culpan al Gobierno central de no aportar más

Comunidades del PP retiraron medios o los mantienen inoperativos mientras culpan al Gobierno central de no aportar más

La Xunta de Galicia rectifica tras conocerse que dio orden a varios equipos de bomberos de retirarse de la extinción en Ourense, pero tiene motobombas aparcadas por falta de personal, Castilla y León tardó ocho días en movilizar a efectivos que estaban de descanso y no envió a nadie a un puesto de mando que había solicitado al Ministerio mientras sus presidentes culpan al Gobierno central de no enviar medios

Mikhail #2 Mikhail
No pasa nada, en las próximas elecciones, PP mayoría absoluta. :palm:
2
#5 IsraelEstadoGenocida
#2 Dalo por hecho, por lo menos, en lo que yo conozco, la culpa se la echan a Sánchez.
2
sleep_timer #8 sleep_timer
#2 Les saldrá bien, porque este país está lleno de subnormales profundos sin criterio para los que lo que dice Danpena3 va a misa.
Y el problema es que tienen DNI para votar, hasta ahora solo piden eso, no se pide cerebro.
3
ipanies #3 ipanies
Si es demostrable se debería denunciar ante la fiscalía mejor que en la prensa ;)
2
ubiquae #7 ubiquae
#3 En los incendios de la culebra se abrieron diligencias contra la junta (impulsadas por CCOO)... en seis meses las cerraron indicando que no había negligencia ni responsabilidad alguna:

> CCOO, PSOE, CSIF, Greenpeace y Ecologistas en Acción denunciaron al consejero y otros responsables.
> La Fiscalía incoó diligencias en julio de 2022.
> Finalmente, en enero de 2023, archivó el caso por falta de elementos constitutivos de delito.

La Fiscalía de la propia Comunidad Autónoma ha…   » ver todo el comentario
3
ipanies #10 ipanies
#7 Igual ir por lo penal a lo loco es un poco incompetente... Pero mira, otra vía puede ser reclamar los planes de emergencia o contra incendios que tienen que tener los pueblos que han ardido según la ley de montes, por ejemplo.
0
ubiquae #13 ubiquae
#10 eso están haciendo ahora: www.laopiniondezamora.es/nacional/2025/08/21/fiscalia-investiga-ausenc

de todas formas, yo creo que como para abrir una investigación sí que había.
1
ipanies #14 ipanies
#13 El problema de esa investigación es que la responsabilidad sobre esos planes es de los ayuntamientos y por lo que se ve en la televisión esos ayuntamientos no parece que tengan capacidad de elaboración de esos planes y van a echarse la mierda entre administración autonómica y local... Pero bueno, oye, cada uno debe ser consciente de las responsabilidades que aceptan y si ven que no se cumplen los mínimos lo denuncias y te vas.
0
MadalenaBrava #12 MadalenaBrava
#3 Como que a los que votan a los ineptos y corruptos estos les importa un bledo las sentencias. Ellos ya tienen el dogma bien atornillado en el cerebro de que todo lo malo que pasa es por el comunismo y del gobierno
0
obmultimedia #6 obmultimedia
La pastilla abuela!
0
#9 IsraelEstadoGenocida
#6 Iba para #4, supongo.
0
obmultimedia #11 obmultimedia
#9 si, me ha bloqueado.
1
