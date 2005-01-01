La Comunidad Valenciana supera el record del precio de compra de viviendas de la burbuja inmobiliaria  

El encarecimiento de la vivienda continúa imparable. La Comunidad Valenciana y cuatro autonomías españolas más han marcado ya este julio del 2025 un nuevo precio máximo de compra de viviendas de segunda mano, y han superado el récord anterior anotado durante los años de la burbuja inmobiliaria. [cat]
Las olas de calor hacen imposible estar, la gente ya en redes dice que aquí imposible de vivir, esto va a espantar gente, inversores, guiris
Ya está llegando al ambito internacional mucha gente comentándolo:
"A neighbour was telling us about their holiday to Spain. Too hot. Unbearable. Had to stay in all day. Husband came over unwell on a trip to the supermarket because of the heat.
