La Comunidad Valenciana supera el record del precio de compra de viviendas de la burbuja inmobiliaria

El encarecimiento de la vivienda continúa imparable. La Comunidad Valenciana y cuatro autonomías españolas más han marcado ya este julio del 2025 un nuevo precio máximo de compra de viviendas de segunda mano, y han superado el récord anterior anotado durante los años de la burbuja inmobiliaria. [cat]

NPCmasacrado #1 NPCmasacrado *
LA BURBUJA VA A EXPLOTAR!

Las olas de calor hacen imposible estar, la gente ya en redes dice que aquí imposible de vivir, esto va a espantar gente, inversores, guiris

Ya está llegando al ambito internacional mucha gente comentándolo:

"A neighbour was telling us about their holiday to Spain. Too hot. Unbearable. Had to stay in all day. Husband came over unwell on a trip to the supermarket because of the heat.
The fact the media and government did not adequately warn the public is…  media   » ver todo el comentario
NPCmasacrado #6 NPCmasacrado
#4 pero eso se hunde, mira #1
OCLuis #3 OCLuis
Como les gusta a los valencianos votar para hacer a la mafia pepera cada vez más rica a costa de ser ellos cada vez más pobres.
mosfet #8 mosfet
#3 No creas, eso pasará en la capital, ni de coña todos pensamos igual.
NPCmasacrado #2 NPCmasacrado
Los índices macro en EEUU están colapsando, la vivienda cae a precios nunca vistos en estados unidos, la contracción económica es real. Esto arrastra el resto de economías www.dailymail.co.uk/real-estate/article-14962943/Home-sales-crater-13-
mosfet #4 mosfet
#2 Pero si ahora mismo es al revés, la vivienda no para de subir, mis compañeros de trabajo no viven, sobreviven por el pago de las hipotecas y la comida, de tener niños ni hablar, lo que pasa en valencia es un drama. Sin embargo te vas 30km hacia la periferia y está plagado de pueblos con precios, de momento, más normales. Pero así y todo en mi pueblo un piso que cueste más de 100k€ es una puñetera barbaridad, el mío de cuando me casé en el 2005 costó 35k€ porque estaba completamente para reformar, el de abajo que sí estaba reformado costaba 8millones de pesetas.
#5 DatosOMientes
A menos que estén un 47% más caros que en 2007 todavía no han superado los precios reales de la burbuja.
#7 Borgiano
El cobete.
menéame