La Comunidad de Madrid infla a sus medios afines con publicidad: ‘ABC’ y El Debate, entre los más agraciados

Los fondos obtenidos por los diarios conservadores superan por mucho los de las cabeceras progresistas sin que los datos de audiencia lo justifiquen. El Debate ha recibido un 80,61% más de publicidad que el año anterior y ‘ABC’, un 67,70%. Los periódicos y los medios digitales se llevan gran parte de la tarta publicitaria de la Comunidad de Madrid. Pero no todos salen igual de bien parados. Tal y como demuestra la investigación 'Ayuso parte y reparte' de infoLibre, los medios de comunicación conservadores son los más beneficiados.