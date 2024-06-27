edición general
22 meneos
21 clics
La Comunidad de Madrid infla a sus medios afines con publicidad: ‘ABC’ y El Debate, entre los más agraciados

La Comunidad de Madrid infla a sus medios afines con publicidad: ‘ABC’ y El Debate, entre los más agraciados

Los fondos obtenidos por los diarios conservadores superan por mucho los de las cabeceras progresistas sin que los datos de audiencia lo justifiquen. El Debate ha recibido un 80,61% más de publicidad que el año anterior y ‘ABC’, un 67,70%. Los periódicos y los medios digitales se llevan gran parte de la tarta publicitaria de la Comunidad de Madrid. Pero no todos salen igual de bien parados. Tal y como demuestra la investigación 'Ayuso parte y reparte' de infoLibre, los medios de comunicación conservadores son los más beneficiados.

| etiquetas: comunidad de madrid , subvenciona medios afines , abc y el debate
18 4 1 K 166 cultura
13 comentarios
18 4 1 K 166 cultura
Desideratum #11 Desideratum *
""""En esta segunda entrega de la investigación, infoLibre desgrana los 279 medios —la cifra asciende a más de 300 si se tienen en cuenta también redes sociales y otro tipo de webs y plataformas digitales— que han recibido ingresos por publicidad institucional del reparto de 23,96 millones de euros de la Comunidad el año pasado. Esa cantidad es la más alta que ha gastado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde que hace públicos los datos.""""

Casi 24 millones de pavos.

Como para que esos medios saquen a relucir toda la basura, podredumbre, corruptos y delincuentes, (el mismo churri que le calienta la cama), que rodea a la activista y también presidenta madrileña.
1 K 30
shake-it #9 shake-it
Mira, ABC pues vale, conservadores de toda la vida (un poco fachas, pero bueno). Pero que se le dé un sólo euro de mi dinero al libelo fascista que es El Debate, me hierve la sangre...
0 K 20
duende #12 duende *
¿Queréis decir que el gobierno de Madrid hace lo mismo con los medios de su palo que el gobierno de la nación con los suyos?, ¿y porqué en un caso está bien y en el otro mal exactamente?
www.elconfidencial.com/espana/2024-06-27/publicidad-institucional-gobi
1 K 19
XtrMnIO #1 XtrMnIO
No son "medios afines", son medios del entramado empresarial del Partido de los Pringados (pringados los muertos de hambre de derechas que les votan).
0 K 13
#10 Suleiman
Hay que controlar el relato, da igual que sea mentira.
0 K 13
ipanies #13 ipanies
Chiringuitos buenos!!
0 K 13
Kantinero #3 Kantinero
Los lectores de estos son los que van por ahí diciendo que no se puede hablar.....
0 K 12
pitercio #5 pitercio
Quirón intensifies.
0 K 12
OCLuis #8 OCLuis
Sin esos medios que envenenan la opinión pública y contaminan la realidad el PP lo tendría mucho más difícil para engañar a la clase trabajadora y conseguir que les voten.
0 K 12
Macadam #2 Macadam *
Hay que tener bien rellenos esos estómagos agradecidos

Es su razón de existencia.
0 K 8
Macadam #4 Macadam
#cultura????? xD xD xD
0 K 8
#6 Almirantecaraculo
En el ABC de la corrupción está inflar a tus secuaces. No da lugar a El Debate.
Y a más la cercan, más caro sale.
0 K 7
#7 Bravok1
Y por eso son los medios mas mierders de España, almenos ABC, el debate es solo un panfleto propagandístico ultra, una mierda irrelevante.
0 K 7

menéame