La comunidad china en alerta por una oleada de asaltos a punta de pistola

Dos atracos con pistolas en los últimos días han generado preocupación entre la comunidad de chinos en España. El motivo de esta "fijación" por la comunidad de China es que sus comerciantes cuentan con mucho dinero en efectivo. También se intentan aprovechar que por el idioma muchos de ellos no denuncian a las autoridades los hechos delictivos que sufren.