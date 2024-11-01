edición general
Los compradores de una vivienda pagarán las deudas del IBI de los dos últimos años

La Administración local puede reclamar a los compradores el IBI adeudado de los dos últimos años si el antiguo propietario no pagó en fecha ni tampoco después de que Hacienda le reclamara el pago. El fisco local podrá exigir el abono de la deuda directamente al comprador por ese ejercicio y el anterior sin necesidad de que el dueño anterior sea declarado insolvente o demuestre que no tiene medios con los que abonar la deuda y sin que Hacienda tenga que iniciar un procedimiento de derivación de responsabilidad contra el nuevo titular.

Dene #5 Dene
Bueno, lo normal es que esas deudas sean muy inferiores al precio de la vivienda... dejar ese dinero consignado en la notaría y destinado a pagar la deuda y que conste como parte del precio pagado..
#6 beltraneja
#5 De hecho cuando compras ya sabes si es libre de cargas o no, te lo busca el notario. No se que noticia es esta.
sat #4 sat
Preparando el terreno para el reventón de la burbuja que viene. Los bancos embargarán un motón de pisos y luego los venderán sin hacerse cargo de las deudas, que las tendrán que asumir los nuevos propietarios. Esto ya se vio en la anterior burbuja con la diferencia de que los nuevos propietarios no estaban obligados a pagar la deuda que había dejado el banco con hacienda.
FrayM #2 FrayM
Próximamente:

Los compradores de un vehículo de segunda mano pagarán las multas de los dos últimos años.

:shit:
AsVHEn #3 AsVHEn
¿Qué cachondeo es este?
alcama #1 alcama *
Bueno, todo lo que sea pagar impuestos , es bueno, porque se que van a pagar hospitales y carreteras
