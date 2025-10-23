·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7371
clics
El acoso tan intolerable de Ndongo a Gabriel Rufián que hasta Vito Quiles lo ha calificado de "lamentable"
5537
clics
Fotos finalistas de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 [ENG]
4971
clics
En Italia hacen una encuesta sobre los líderes mundiales y llama mucho la atención ver lo que piensan de Sánchez
4083
clics
El PP se desespera tras la fallida intervención de Feijóo con Sánchez: “Nos hemos equivocado y nos ha hecho daño”
3796
clics
Pedro Rollán Presidente del Senado (PP) haciendo el Ridículo
más votadas
585
La Audiencia de Valencia ordena citar como testigo a la periodista que comió con Mazón el día de la dana
399
Sentencia histórica del TEDH de Estrasburgo al condenar al Estado español por la mala praxis policial y judicial que dejó impune una doble violación en Pamplona
372
Por Andalucía denuncia la manipulación de al menos un historial clínico: "El gobierno andaluz dice que es mentira hasta viendo las imágenes"
432
PP y Vox frenan la comisión de investigación de los incendios: «Esto se lo tendrán que explicar a los leoneses»
374
El Parlamento de Israel vota a favor de la anexión de Cisjordania
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
24
clics
La compra de vivienda por jóvenes se desploma hasta el 9% del total
Las operaciones de compra de vivienda por parte de los jóvenes, de entre 18 y 30 años, se han desplomado drásticamente en los últimos dieciocho años.
|
etiquetas
:
compra
,
vivienda
,
jóvenes
17
4
0
K
202
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
4
0
K
202
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
el.dani.el
Peso de los jóvenes en las compras de vivienda:
2007: 22,5%
2025: 9,5%
Peso de los extranjeros en compras de vivienda:
2007: 7,5%
2025: 20,1%
8
K
107
#6
ChatGPT
#1
pues eso, que no es crisis de vivienda, el problema es el salario. Viviendas para que compren los alemanes parece que sí hay. Lo que no hay son españoles que puedan pagarla
4
K
50
#11
Scutarius
#6
#1
Hace menos de 10 años todavía era gracioso decir que Ibiza estaba invadida por alemanes. En fin cuidado con lo que decís aquí. Más de uno os tildará de racistas por dar esos datos.
0
K
6
#7
NPCMeneaMePersigue
#1
El graan reemplazo de PP y vox mientras te hablan de los marroquies
1
K
38
#12
imaginateca
#1
Pon una comparación también con los bajitos. Y con los pelirrojos.
Si no entiendes que estos temas no se analizan tan a la ligera, es que probablemente no sabes de lo que estás hablando.
Un ejemplo, solo un ejemplo, de todo lo que hay implicado te lo da
#5
, que demuestra tener bastante más ojo que tú.
0
K
10
#13
powernergia
#12
Si, debe ser la pirámide, porque todos vemos a los jóvenes comprar vivienda sin problema.
Y desde luego el desembarco de inversores nada tiene que ver.
1
K
14
#5
ChatGPT
A ver, solo por pirámide poblacional lo normal es que el porcentaje baje …
1
K
25
#10
rekus
*
Para
#_4
: Te estamos esperando aquí.
www.meneame.net/story/otra-mujer-denuncia-imagenes-informe-tras-mamogr
0
K
17
#3
Doisneau
Genociiidiooo
Perdon, de tanto leerlo por aqui se me va un poco.
0
K
12
#4
alcama
A los jóvenes los que les llena es que no gobierne la derecha. Con eso ya son felices.
Ah, y los actos recordando el franquismo les chifla
4
K
-15
#9
cunaxa
#4
No conoces España y no sabes de qué va este país.
Si alguna vez vienes, te darás cuenta que no tienes ni idea de lo que pasa aquí y que solo dices bobadas.
2
K
31
#2
Dexton
4
K
-43
#8
cunaxa
#2
ya está el de los memes bulos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
2007: 22,5%
2025: 9,5%
Peso de los extranjeros en compras de vivienda:
2007: 7,5%
2025: 20,1%
Si no entiendes que estos temas no se analizan tan a la ligera, es que probablemente no sabes de lo que estás hablando.
Un ejemplo, solo un ejemplo, de todo lo que hay implicado te lo da #5, que demuestra tener bastante más ojo que tú.
Y desde luego el desembarco de inversores nada tiene que ver.
www.meneame.net/story/otra-mujer-denuncia-imagenes-informe-tras-mamogr
Perdon, de tanto leerlo por aqui se me va un poco.
Ah, y los actos recordando el franquismo les chifla
Si alguna vez vienes, te darás cuenta que no tienes ni idea de lo que pasa aquí y que solo dices bobadas.