La compra de vivienda por jóvenes se desploma hasta el 9% del total

Las operaciones de compra de vivienda por parte de los jóvenes, de entre 18 y 30 años, se han desplomado drásticamente en los últimos dieciocho años.

el.dani.el #1 el.dani.el
Peso de los jóvenes en las compras de vivienda:
2007: 22,5%
2025: 9,5%

Peso de los extranjeros en compras de vivienda:
2007: 7,5%
2025: 20,1%
ChatGPT #6 ChatGPT
#1 pues eso, que no es crisis de vivienda, el problema es el salario. Viviendas para que compren los alemanes parece que sí hay. Lo que no hay son españoles que puedan pagarla xD
#11 Scutarius
#6 #1 Hace menos de 10 años todavía era gracioso decir que Ibiza estaba invadida por alemanes. En fin cuidado con lo que decís aquí. Más de uno os tildará de racistas por dar esos datos.
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#1 El graan reemplazo de PP y vox mientras te hablan de los marroquies
#12 imaginateca
#1 Pon una comparación también con los bajitos. Y con los pelirrojos.
Si no entiendes que estos temas no se analizan tan a la ligera, es que probablemente no sabes de lo que estás hablando.
Un ejemplo, solo un ejemplo, de todo lo que hay implicado te lo da #5, que demuestra tener bastante más ojo que tú.
powernergia #13 powernergia
#12 Si, debe ser la pirámide, porque todos vemos a los jóvenes comprar vivienda sin problema.
Y desde luego el desembarco de inversores nada tiene que ver.
ChatGPT #5 ChatGPT
A ver, solo por pirámide poblacional lo normal es que el porcentaje baje …
Doisneau #3 Doisneau
Genociiidiooo

Perdon, de tanto leerlo por aqui se me va un poco.
alcama #4 alcama
A los jóvenes los que les llena es que no gobierne la derecha. Con eso ya son felices.
Ah, y los actos recordando el franquismo les chifla
#9 cunaxa
#4 No conoces España y no sabes de qué va este país.
Si alguna vez vienes, te darás cuenta que no tienes ni idea de lo que pasa aquí y que solo dices bobadas.
#2 Dexton
 media
#8 cunaxa
#2 ya está el de los memes bulos.
