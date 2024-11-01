La compra pública del año: 2,2 millones por nueve enconchados

El Ministerio de Cultura ha adquirido una serie de nueve enconchados que irán a parar al Museo de América. El conjunto procede del virreinato de Nueva España y fue creado a finales del siglo XVII. El “enconchado” son una serie de obras creadas durante poco más de un siglo, técnicamente, son pinturas al óleo con incrustaciones de nácar. Debido a su restringida cronología son muy escasos, el Museo de América alberga alrededor de un tercio de todos los producidos. Anteriormente se encontraban en la capilla del palacio de los Solís, en Sevilla.